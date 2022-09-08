民進黨桃園市長參選人鄭運鵬8日一早前往中壢新明市場掃街拜票，針對日前國民黨主席朱立倫接受德國之聲專訪時，被問及是否參選2024總統時，以時間到喊卡結束訪問，有人翻出同黨桃園市長參選人張善政3年前也接受同媒體訪問對九二共識看法時也疑似動怒，鄭運鵬對此批，朱、張2人可能高官當久了，心態上都不耐煩，也可能是見笑轉生氣，不能夠面對媒體的質疑。

鄭運鵬說，看到朱立倫主席跟張善政先生遇到媒體提問一些問題，可能是現在講起來蠻丟臉或需要改變的事情，爆氣的反應讓他覺得不可思議，說不定他們都是高官當久了，心態上都不耐煩，像是對於九二共識、研究案抄襲他們見笑轉生氣，所以不能夠面對媒體的質疑，這種心態我無助於事情的說明，也無助於真相的解釋。

他也說，2人可能當官當久了就很不耐煩，遇到事情或爭議就覺得別人有陰謀，別人在害他，就覺得包含媒體包含競爭的參選人不是笨就是壞，他們這種心態讓人覺得蠻不可思議的，他們要知道參選市長，市民的小事可以是市政府的大事，要解決市民的困擾解決長期市政上的瓶頸，一定要有耐心，如果張善政先生沒有這個耐心，很難相信這樣能當一個好市長，他自己則是在黨團擔任幹事長，長期要解決與在野黨地衝突，所以耐心、耐煩能處理最大的爭議，是目前發現他跟張善政先生最大不同的地方。

陪同拜票的桃園市長鄭文燦則說，身為公眾人物，要能面對不同的挑戰，如果說總是覺得大家都是錯的他是對的，這樣的人在從事公眾事務一定會經常犯了自己沒有辦法預測的錯誤，張善政覺得自己是最好的，他不會犯錯，這樣的態度面對媒體、面對公眾、面對政府，會不斷產生同樣的循環。