大陸全國人大常委會委員長栗戰書昨天（7日）抵達俄羅斯海參崴，與俄羅斯總統普丁同場出席第7屆東方經濟論壇。據俄羅斯衛星通訊社報導，普丁與栗戰書會面時，栗戰書稱讚俄羅斯經濟並未被美國和西方國家的嚴厲制裁所擊垮。栗戰書是2020年新冠疫情爆發以來，首位外訪的中共中央政治局常委，也是俄烏戰爭爆發之後首位訪俄的中國領導人。

報導稱，栗戰書表示，中方高興地看到在普丁總統領導下，俄羅斯經濟並未被美國和西方國家的嚴厲制裁所擊垮，而是在較短時間內實現穩定並展現韌性。

栗戰書稱，中方認為俄羅斯仍是國際投資合作的重要國家，將進一步加強與俄羅斯的經濟、貿易、金融、科技、教育、文化等領域的全方位合作。

普丁在論壇上表示，西方國家正走向失敗，因為它們企圖用無效和激進的方式、透過制裁來孤立俄羅斯，但這些行為正破壞全球經濟，而亞洲正在崛起、以獲得未來。他還稱，俄中蒙三國元首將在烏茲別克舉行三方峰會。

栗戰書之後還將訪問蒙古、尼泊爾和韓國。他此行率領66人組成的大規模代表團，包括多名正部級高官。