歐洲Stoxx 600指數周三收跌。由於中國疲弱的貿易數據，引發全球經濟衰退擔憂，大宗商品股下挫；另一方面，由於可能實施新的監管措施，公用事業股上漲。

周三泛歐Stoxx 600指數收跌2.37點或0.57%，為412.01點。受中國影響較多的礦業股跌2.3%；金屬和原油價格下跌，油氣股挫3.1%。

德國股市上漲0.35%，英股跌0.86%，法股升0.02%。

中國八月進出口放緩，成長沒有達到預期；主因為高通膨拖累了海外需求，以及國內新冠疫情管制措施和熱浪氣候，影響了產出。

AJ Bell金融分析師Danni Hewson說，中國進出口的放緩凸顯了全球經濟的脆弱性，以及新冠衝擊的規模開始擴散。

在俄羅斯總統普丁警告如採取此一步驟將切斷所有能源供應之下，歐盟在周三仍宣布，對俄羅斯天然氣價格設定上限。

公用事業股集體上揚，葡萄牙電力(EDP)、蘇格蘭南方能源(SSE)、法國天然氣蘇伊士集團(Engie)、萊茵集團(RWE)、奧地利電力(Verbund)皆上漲在3.4%至13.3%之間。

歐洲央行(ECB)本周四的政策會議也受到關注，目前外界普遍預計貸款利率將上調75基點，以遏制歐元區創紀錄的通膨。

育碧(Ubisoft)跌17.2%，報36.0歐元。此前育碧宣布一筆交易，騰訊將增持該公司股份；此舉被外界解讀為一訊號，即完全出售這家法國遊戲製造商的機會已經渺茫。

H&M跌2.3%，報110.88瑞典克朗；摩根大通將這家服飾零售商從「中立」降為「賣出」。