基隆、東北角地區今年暑假長期高溫不雨，導致中正、信義區高地出現缺水情形，經濟部8月中旬下令，將新竹海水淡化設施移至基隆，但在籌備期間颱風「軒嵐諾」來襲，並帶來豐沛雨量，緊急解除旱象，中央5日臨時裁示任務暫緩執行。基隆市長林右昌表示，目前水情穩定，到明年前用水無虞。

新北貢寮淨水場負責供應基隆部份地區用水，暑假多日未降雨，淨水場水量急降，導致基隆中正、信義區高地缺水，市民怨聲載道；蔡英文總統8月中旬指示經濟部，將新竹南寮可拆式海水淡化設施遷至基隆，增加供水來源。同月底，林右昌受訪時表示，自來水公司已選定在八斗子設廠，預計10月啟用，每日能提供千噸以上水量。

未料，颱風「軒嵐諾」9月來襲，為基隆、東北角地區帶來豐沛雨量，緊急解除旱象，最新消息指出，經濟部水利署5日臨時裁示，暫緩執行海淡設施遷至基隆任務。自來水公司表示，準備施工期間恰巧遇上颱風，中央認為基隆缺水問題暫時舒緩、無疑慮，決定先將海淡設施繼續留在新竹，以備不時之需，未來視水情滾動式檢討。

林右昌說，基隆水情警報已解除，到明年用水無虞，他提及，新山水庫是屬「離槽式水庫」，主要從基隆河八堵抽水站抽水進水庫儲存，這次颱風為基隆河中上游帶來豐沛雨量，現在民生用水都是直接抽取基隆河，再進水廠淨化後出水，未來新山水庫水位會慢慢增加，市民不用擔心。