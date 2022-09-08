據俄羅斯衛星通訊社報導，中國全國人大常委會委員長栗戰書昨（7日）在東方經濟論壇的發言中表示，中方將進一步加強同俄羅斯在經濟、貿易、金融、科技、教育、文化等領域的全方位合作，繼續支持和參與俄羅斯遠東開發。普丁表示，經蒙古國向中國供應天然氣的所有主要參數都已達成一致。

栗戰書指出，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係和各領域合作，始終保持健康穩定的發展勢頭，展現出強大韌性和內生動力。

栗戰書表示，近年來，遠東地區基礎設施進一步改善，對外開放進一步擴大，投資環境是越來越好，正在成為兩國經濟合作的重要區域，特別是已經通過《北方海航道發展規劃》。普丁總統在論壇上也宣布，將投資1.8兆盧布新建12個沿線港口，這將大大提升北方海海運能力，也會吸引更多的中方企業加強與遠東地區的海上運輸合作。

栗戰書指出，當前，中方繼續保持俄遠東地區第一大貿易夥伴國和第一大外資來源國地位。2021年中方與俄遠東聯邦區貿易總額接近140億美元，同比增長28％。截至今年上半年，有54個中資項目入駐「一區一港」，協議投資額147億美元。

栗戰書表示，中俄雙方積極推動基礎設施、能源、農業、跨境電商、物流運輸、北極航道等領域合作不斷深化。黑河—布拉戈維申斯克跨境公路橋已經順利通車。同江-下列寧斯科耶跨境鐵路橋即將開通，兩國跨境運輸能力穩中有升。

栗戰書表示，此外，中俄雙方還積極搭建地方合作和人文交流雲平台，中俄文化大集連續舉辦了12年，促進兩國文化交流、民心相通。中方對兩地合作取得現在這樣的成果表示滿意。

普丁：經蒙古國向中國供應天然氣的所有主要參數都已達成一致

普丁在第七屆東方經濟論壇全會上表示：「（供應俄羅斯天然氣的）一條路線可以經蒙古國鋪設。蒙古國是我們的友國，我們認為蒙古國保持政治穩定沒有任何問題。據我所知，此交易的所有基本參數已協商好，甚至在一貫難與中國朋友商定的價格問題上，我們都達成了一致。這個問題可向米勒先生（俄氣總裁）求證。」

普丁表示，「我們的中國朋友是不好拿下的談判對象——當然，在談任何交易時，出於本國利益考慮是非常正確的，但他們是穩定可靠的盟友，中國的市場也很龐大。」

第七屆東方經濟論壇於9月5日至8日在海參崴舉行。