中秋節3天連假到來！大甲警分局長吳燕山8日親上警察廣播電臺接受專訪，透過輕鬆的口吻搭配主持人輕快的節奏，提醒民眾開車出遊前應做好車輛保養檢查；如遇有事故處理相關車輛時，應多予以禮讓。大甲警分局強調，為紓解車潮在易壅塞路段派出警力在重要路口機動疏導，同步規畫替代道路紓解交通。

吳燕山表示，中秋節連續假期將於9日至11日展開，3天連假延續國旅熱潮，預期出遊人潮多、車流量大；針對轄內廟宇、風景區景點沿線及周邊等易塞車路段，加強交通疏導管制。

警方在國道1號后里交流道、國道3號大甲交流道下匝道甲后路、三環路與甲東路五叉路口、大甲市區的甲后路、鎮瀾路、蔣公路、水源路、后里區三豐路、馬場路等路段；編排員警與義交，加強交通疏導管制。建議民眾可多利用周邊停車場來做使用或者搭乘大眾運輸工具前往。

吳燕山說，若遇到塞車時建議改走替代道路，往高速公路部分，可走水源路接甲東路，避開甲后路上車潮或走水美路，從外埔端上或可走省道台1線北上至苑裡端上交流道、南下至清水端上交流道。

往大甲區部分，國道3號南下車輛請提前於苑裡交流道下，行駛省道台1線南下進入大甲區經國路，轉中山路一段進入；國道3號北上及國道4號西行車輛請行經中港系統交流道後由國道4號清水端下匝道，轉臺1線北上進入大甲區中山路。

吳燕山強調，本月是全國交通安全月，為強化交通安全此次主題為「路口安全」，呼籲用路人務必「車輛慢、看、停，行人停、看、聽」，禮讓行人通行，行人也須遵守交通號誌、規則迅速通行，切勿邊走邊滑手機，並留意駛近車輛及注意大型車內輪；同時籲請「喝酒不開車、開車不喝酒、開車切勿疲勞駕駛。」