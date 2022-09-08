一名少女小方（化名）從國小開始就受到小舅侵犯，未料哥哥和表哥見她年幼可欺，也都長期對她上下其手，由於家中重男輕女情況嚴重，少女阿嬤還不斷偏袒兒子，她直到上了大學才和師長求救。

小方於108年7月在家中遭哥哥和表哥強制猥褻，以臉書傳送「老師我哥哥他們都對我做一些讓我很不舒服的事情，老師我很想講，我不敢，我可以講了嗎，我受不了了」之訊息，向師長求助，決定不再隱忍，選擇對外揭露，同時控訴小舅從國小時就對她伸出狼爪。

小方指控，小舅在外地工作，但只要回來臺東，就會對她強制猥褻，摸其胸部、下體，小方回想大概在國小4、5年級時，睡在下舖的小舅突然說肚子餓要她去煮東西，當其從上舖下來後，小舅將她抱起並脫掉她褲子，將手指插入下體，欲性侵她，在她反抗下才停止。

由於家裡重男輕女情況嚴重，從小就恐懼家中權威、男性的小方到了大學才敢對外求助，小方阿嬤作證時，言語間明顯偏袒家中男性，又為小舅之母親，其證詞不免偏頗、廻護被告，但小方師長表示，小方在敘述此事時不斷哭泣，情緒緊張、畏縮，事發後還出現自責、自傷等情況，呈現出對男性恐懼的狀態。

法院判處其哥哥與表哥各9個月、10個月徒刑，台東地檢署因小舅不斷否認犯行，且考量年代久遠、沒有直接證據，訴請無罪，但法官採信小方說法，予以駁回。