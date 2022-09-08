有媒體人再爆料國民黨桃園市長參選人張善政研究案結論涉及抄襲監察委員黃國師的報告，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬8日表示，這個5736萬研究案，幾乎是從頭第一期第二期到結論都有複製貼上抄襲的狀況，當時身為計畫主持人的張善政副總經理，一直不願意公開用同樣規格來完整說明原因，只運用政治上的手段，不但沒有辦法說明事情來龍去脈，也無助於還他自己清白。

鄭運鵬表示，張善政的農委會研究案到處都是漏洞、是缺點及到處都是複製貼上，而且他所複製的對象遍及國內外，甚至公家機關農委會到NCC到工研院，還是呼籲做一個市長參選人，如果他有心要讓市民信任，他應該要用最公開最透明大家都看得懂的方式來說明，說明完了說不定大家就信任他了。

鄭運鵬說，張善政選擇逃避的方式，甚至對他和鄭文燦市長提告，這種政治上面的手段，不但沒有辦法說明整個事情的來龍去脈，也無助於還他自己的清白，這樣的態度高傲與閃躲，能跟律師開會卻不能公開說明，這不是一個尊重市民知的權利的市長參選人應該要做的事情。