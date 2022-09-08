奇鈦科技公司（3430）將於周四（8日）以每股42元新上櫃掛牌，成為第800家公司掛牌上櫃。櫃買中心今日上午九點舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請輔導其上櫃之證券承銷商-中信證券、及簽證會計師共同與會。

奇鈦科技公司從事特用化學產品之研發、製造及銷售，2021年營收為14億9,705萬元，稅後純益為1億3,076萬元，每股純益為4.36元。今年上半年營收為8億7,009萬元，稅後純益為1億488萬元，每股純益為3.5元。