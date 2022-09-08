奇鈦科技公司（3430）將於周四（8日）以每股42元新上櫃掛牌，成為第800家公司掛牌上櫃。櫃買中心今日上午九點舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請輔導其上櫃之證券承銷商-中信證券、及簽證會計師共同與會。
奇鈦科技公司從事特用化學產品之研發、製造及銷售，2021年營收為14億9,705萬元，稅後純益為1億3,076萬元，每股純益為4.36元。今年上半年營收為8億7,009萬元，稅後純益為1億488萬元，每股純益為3.5元。
奇鈦科技公司（3430）將於周四（8日）以每股42元新上櫃掛牌，成為第800家公司掛牌上櫃。櫃買中心今日上午九點舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請輔導其上櫃之證券承銷商-中信證券、及簽證會計師共同與會。
奇鈦科技公司從事特用化學產品之研發、製造及銷售，2021年營收為14億9,705萬元，稅後純益為1億3,076萬元，每股純益為4.36元。今年上半年營收為8億7,009萬元，稅後純益為1億488萬元，每股純益為3.5元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。