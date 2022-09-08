中秋節不少民眾都會吃柚子或月餅應景，台北慈濟醫院藥學部藥師蕭翔瑋表示，柚子會降低藥物代謝，進而增加藥物血中濃度與藥效，因此有定期服用6大藥物的慢性病患者，最好不要吃柚子，6大藥物如降血脂藥、降血壓藥、抗心律不整藥、抗癲癇藥、免疫抑制藥及鎮靜安眠藥物，同時也要注意月餅中是否含有紅麴，紅麴會使藥物濃度提高，易出現肌肉痠痛無力，甚至橫紋肌溶解症等不良反應。

蕭翔瑋表示，柑橘類的水果，特別是葡萄柚和柚子，其中成分含有呋喃香豆素，會抑制體內代謝酵素活性，降低藥物代謝，會增加藥物血中濃度及藥效，且抑制藥物代謝時間可長達數小時，甚至是2至3天。因此有定期服用6大藥物，應盡量避免吃柚子，有時候柚子也會做為月餅內餡，食用前要特別注意。

蕭翔瑋指出，6大藥物包括，降血脂藥，可能引發腸胃不適、肌肉痠痛無力、肝臟發炎與橫紋肌溶解症；降血壓藥恐會引起血壓過低、心跳加快與手腳水腫；抗心律不整藥可能導致心律不整、肝臟發炎與甲狀腺異常；抗癲癇藥會導致過敏起紅疹、吞嚥困難；免疫抑制藥可能產生頭痛、血壓升高與癲癇，最後則是鎮靜安眠藥，可能產生頭暈、注意力不集中與呼吸抑制。

蕭翔瑋提醒，月餅成分中如果含有紅麴，也要避免同時和藥物服用，因為紅麴與他汀類（statin）降血脂藥物結構相似，可減少膽固醇合成，若同時服用，會使藥物濃度提高，同樣容易出現肌肉痠痛無力甚至橫紋肌溶解症等不良反應。蕭翔瑋建議，吃柚子前可先查看藥袋是否有特別註記，若是有特別註記的話，一日兩瓣最多不超過半顆是較為安全的，月餅則是在挑選上注意其內容物即可。