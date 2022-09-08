賈伯斯女兒在發表會結束後轉貼梗圖挖苦蘋果。（圖／取自Eve Jobs IG）

iPhone 14系列新機於周三推出，相關規格與設計與先前流出的爆料內容大同小異，這讓許多果粉感到失望，賈伯斯的小女兒伊芙（Eve Jobs）也在個人IG上貼出一張嘲諷iPhone 14毫無突破性更新的梗圖表達心聲。

舊金山紀事報報導，許多蘋果支持者認為，蘋果的創新精神在賈伯斯2011年去世時就跟著消失，而伊芙似乎是這項論點的最大支持者，周三在蘋果發表會結束後貼出的梗圖嘲諷iPhone 14毫無驚喜。

伊芙貼出的梗圖，是一名男子身穿深酒紅條紋襯衫的男子拿著另一件一樣的襯衫，對著鏡頭微笑，圖上也寫道，「在蘋果發表會後，我從iPhone 13升級至iPhone 14。」暗諷iPhone 14沒有推出令人感到驚艷的革命性產品，與iPhone 13的差異不大。

報導提到，賈伯斯離世已經十年，但外界批評蘋果無創新進展的聲浪卻是有增無減，加上賈伯斯密友、蘋果設計總監Jony Ive於今年結束與蘋果的合作關係，許多批評者更認為，每一台iPhone產品都非常相似。

伊芙是賈伯斯的小女兒，曾是一名馬術運動員，現在則是一位全職模特兒與網紅，雖然人生道路與賈伯斯大相逕庭，但賈伯斯傳記作者Walter Isaacson卻認為，伊芙的個性是3個孩子中與賈伯斯最為相似的一位，或許她知道外界所不知道的事情才會有這樣的反應。