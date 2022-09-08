備受全球關注的最新iPhone 14今（8）日凌晨1時正式發表，遠傳電信今天上午11時起同步開放全台遠傳門市及線上預約登記（預約網址https：／／fetnet.tw／7fu93g0KP0），搶先獲得最新iPhone第一手開賣和優惠消息，千萬不要錯過。

iPhone 14 新增全新藍色、紫色，iPhone 14 Pro則新增深紫色等亮眼新色，iPhone 14 Pro系列更將原先「瀏海」前鏡頭設計，改為「膠囊狀」，並融入「動態島」整合設計，螢幕更加簡潔亮眼外，玩法更加多變，主相機也大幅提升至4800畫素，讓每一個瞬間都被精緻紀錄。iPhone 14全系列更推出車禍偵測功能，關鍵時刻啟動致電緊急服務，安全設計更提升。不少果粉已經迫不及待想要搶先入手。

遠傳電信貼心回饋果粉，也提前公布網路門市限定優惠，只要參與線上預約登記，後續於網路門市成功申辦最新iPhone 14系列旗艦機款，就送磁吸式行動電源或Magsafe充電器好禮二選一，還有機會抽中一年份超商咖啡，預計抽出２位幸運得主。此外，透過Atome結帳，最高送回饋3000遠傳幣、或使用遠傳friDay聯名卡消費，購機則享2％回饋無上限。另外，遠傳9／12也會發布今年iPhone14重磅購機優惠活動，敬請期待。

遠傳在意用戶感受，也持續精進用戶體驗，包括持續提供世界第一的5G網路影音體驗，邀請果粉們用最新iPhone與遠傳網路享受優質的影音內容，感受iPhone 14與遠傳網路完美搭配的全新魅力！