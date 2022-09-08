沒在客氣！拒簽不投降承諾書大罵林穎孟「打混摸魚、亂發言」 柯文哲狠酸：叫她簽不詐領助理費保證書

台北市長柯文哲6日赴議會質詢時，議員林穎孟拿出民間團體發起的「捍衛台灣．絕不投降」承諾書要求他簽署，柯不願還痛批「我根本不想理你，那個人是你的誰？我管你去死！」引發各界熱議。媒體人韋安表示，柯文哲是以專業及道理決定對人的態度，他對「柯黑專業戶」國民黨台北市議員游淑慧就非常有禮貌，因為柯知道游對台北市政府生態、運作及法令的了解無人能及。

韋安昨（7）日在臉書發文表示，柯文哲直接嗆林穎孟「管你去死」，但對打槍他最多的「柯黑專業戶」游淑慧，卻從來都是以理、禮相待，因為柯會跟講道理的人講道理。

韋安指出，游淑慧做過多年立法院助理，也在郝龍斌任台北市長時，擔任過8年市府一線幕僚，加上做了近4年台北市議員，對台北市政府的生態、運作、法令，了解度可謂無人能及。

對此，韋安直言，民眾黨支持的台北市長候選人黃珊珊，一天到晚要和國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中辯論，還不如先找游淑慧PK一下，說不定一下子就被辯倒了，應該等她辯得過游。再去挑戰蔣才對。