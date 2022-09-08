MLB推薦賽事 : 9/10(六) 09:40，亞特蘭大勇士@西雅圖水手 (系列賽首戰)

美國職棒例行賽賽程進入最後一個月，衛冕軍亞特蘭大勇士目前與紐約大都會並列國聯東區龍頭，戰局尚未明朗。勇士本週將遠征西岸進行客場8連戰，其中第二站將面對西雅圖水手，暫居美聯外卡首位的水手首戰預計由頭號王牌雷伊(Robbie Ray)坐鎮，雷伊本季在主場的自責分率僅有2.49，但斧頭軍團擁有聯盟前段班的火力輸出，主場威能的雷伊還能替水手守住城池嗎?

勇士在賽季中接連傷了艾比斯(Ozzie Albies)及杜瓦爾(Adam Duvall)兩名主力打者，但農場深度完整的勇士陸續拉上哈里斯(Michael Harris)與葛里森(Vaughn Grissom)兩名新秀，哈里斯目前繳出15轟、攻擊0.890的亮眼成績，葛里森也展現出色的選球能力，兩名新人成功補上傷兵的火力缺口。火線綿密的勇士打線團隊全壘打數203支、場均得分4.93分皆高居國聯第一，強大的攻擊戰力依舊會是衛冕路上最大的後盾。

水手季前針對打線大肆補強，但進攻戰力依舊沒有起色，團隊場均得分4.20分低於聯盟平均。水手打線除了缺乏稱職的開路先鋒，長打能力薄弱更是得分無法提升主因，陣中只有新秀羅德里奎茲(Julio Rodríguez)有穩定的供輸，季初表現火熱的法蘭斯(Ty France)傷癒復出後手感不佳，8月攻擊指數大幅滑落至0.508。貧攻的水手近三個月團隊攻擊指數都不到7成，縱使有穩定的先發投手輪值，但低迷的火力仍會是水手前進季後賽的最大絆腳石。

水手此戰先發投手雷伊是去年美聯賽揚獎得主，雷伊本季在主場銳不可擋，被對手打擊率僅有0.186，K/9值更高達10.2次，雖然明星賽後一度遇到小亂流，但近6場出賽都繳出優質先發，依舊在投手丘上展現十足的壓制力。勇士預定先發投手是老將摩頓(Charlie Morton)，摩頓賽季前五次先發自責分率超過5.0，表現大走鐘，但摩頓畢竟是有著15年經驗的沙場老將，明星賽後狀態逐漸回穩，8月繳出自責分率3.26、WHIP值0.89的強勢表現，近況與雷伊不相上下。

此戰雙方先發投手都有一定的壓制力，賽事前半段兩隊打線預計很難有太多的攻勢串聯，但勇士本季對左投的團隊長打率高達0.457，雷伊仍須提防勇士的重砲。另一方面，勇士本季在賽事後段的攻擊力驚人，第8、9局的攻擊指數超過8成，以水手的後援戰力估計很難壓制勇士的攻擊火網，因此筆者看好打擊狀態較穩定的勇士能搶下系列賽首勝，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。