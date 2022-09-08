美國網球公開賽繼續火熱進行，在台灣時間今天凌晨迎來一場精彩賽事，地主好手提亞佛(Frances Tiafoe)再次創造驚奇，以7：6、7：6、6：4擊退第9種子魯布列夫(Andrey Rublev)，生涯首度闖進大滿貫男單4強，也成為繼2006年安迪拉迪克(Andy Roddick)後，16年來首位打進美網男單4強的地主選手！讓現場球迷無比興奮。

The wait is over.



Frances Tiafoe ends a 16-year semifinal drought for 🇺🇸 men at the #USOpen pic.twitter.com/20mxefrHWT — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2022

美國好手提亞佛目前世界排名第26，在這次賽會屢屢打出好表現，前一戰以6：4、4：6、6：4、6：3擊敗「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，中斷對方本季四大公開賽22連勝，也是生涯首度晉級8強。而今天他遇上強敵魯布列夫延續火熱狀態，在前面兩次搶7決勝局分別以7：3、7：0獲勝，讓盤數來到2：0領先。

第三盤提亞佛沒再陷入太緊繃局面，在第8局成功挽救2個破發點，澆熄魯布列夫的反攻氣焰，以6：4拿下比賽勝利，這場雙方激戰2小時36分鐘，提亞佛一共發出18記ACE球。而此勝對他來說意義重大，除了是生涯首闖大滿貫4強，也是繼2006年名將拉迪克後，首位進軍美網男單4強地土選手！