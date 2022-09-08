四年一度的歐洲籃球錦標賽如今進入到了小組賽的最終階段，距離小組賽結束每組還有3場賽程，各組如今都有強權率先晉級(各組6取4)16強的隊伍，A組由西班牙以及土耳其先預訂了席位，B組是德國、斯洛維尼亞和法國已經晉級，C組大勢底定由希臘、烏克蘭、義大利與克羅埃西亞4隊入選，D組確定的有塞爾維亞、波蘭與芬蘭。字母哥(Giannis Antetokounmpo)所屬的希臘將於台灣時間9/8週四晚上23:00出戰愛沙尼亞，此役雙方會擦出甚麼樣的火花呢？

希臘在C組目前4場全勝，字母哥除了與英國一役休兵之外，3戰場均可以拿下31.0分10.3籃板的驚人數據，歐錦賽目前場均上場時間不到29分鐘，得到的分數就比NBA上個球季出賽33分鐘的29.9分還要多，可見字母哥在國際賽場上更是如魚得水！另外希臘陣中還有一名球員值得大家關注，就是剛與獨行俠簽約的射手多西(Tyler Dorsey)，他4場平均出手6.5球可以投中3.2球，接近50%的三分球命中率與內線強勢的字母哥搭配得宜，讓希臘成為歐錦賽場上進攻最頂尖的隊伍。

愛沙尼亞特別喜歡三分出手，陣中先發有4人 克里薩(Kerr Kriisa)、德雷爾(Henri Drell)、庫拉梅(Kristian Kullamae)、維納(Siim-Sander Vene)三分球場均出手都超過4球，比較可惜的是上述球員只有德雷爾的三分命中率47%比較高，導致愛沙尼亞整體的得分分數很難跟得上同組其他強敵。內線方面是愛沙尼亞的弱勢所在，禁區僅靠科薩爾(Maik-Kalev Kotsar)獨撐大局，其餘隊友身材普遍較為纖細，週四將很難在籃下與希臘對抗。投注方面，重點在於已經晉級的希臘是否會派字母哥上陣，若是有字母哥，希臘讓分過盤不是問題；字母哥要是休兵，就可以考慮愛沙尼亞受讓。