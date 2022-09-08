加拿大央行周三一如預期升息75個基點，使其基準利率創下14年來新高，該央行並表示為了抑制高漲的通膨，這個數十年來最激進的緊縮政策行動尚未完成。

加拿大央行宣布其政策利率從2.50%調升至3.25%，創下自2008年4 月以來新高，此決議符合市場普遍預期。目前該政策利率已經超出加拿大央行設定的中性區間，這是約20年來首次，該央行讓貨幣政策收緊到可能限制經濟增長的水平。

該央行在連續第4次大幅升息之後發表聲明表示，有鑑於通膨前景，治理委員會（Governing Council）仍然判斷政策利率需要進一步升高。隨著收緊貨幣政策對經濟發揮作用，我們將評估利率需要升多高才能讓通膨重返目標。

加拿大央行在收緊政策方面一直領先其他已開發經濟體，自3月啟動緊縮周期、升息25基點以來，該央行在4和6月會議各升息50個基點，於7月會議更一舉升息100個基點，再加上本次會議升息3碼，其政策利率已經從史上最低的0.25%一路急拉了300個基點，但似乎還未到盡頭。

加拿大央行表示，通膨率雖然從6月的8.1%下降至7月的7.6%，但這主要是因為汽油價格下跌，事實上，核心通膨率仍持續上揚，「調查顯示短期通膨預期仍然很高，這種情況持續的時間越長，通膨高漲的風險就越大」。

TD Securities首席加拿大經濟策略師Andrew Kelvin表示，感覺該銀行好像要市場做好準備，可能在未來一或兩次會議仍需要繼續升息。

貨幣市場預期加拿大央行今年還將再升息25個基點兩次，到12月其政策利率將升至3.75%。

而經濟學家則認為該央行可能在10月升息50個基點，然後在12月升息25個基點，也就是到今年底，其基準利率可能升至4.00%，但也強調這主要仍取決於未來幾個月的通膨和就業數據變化。

BMO Capital Markets首席經濟學家Doug Porter表示，加拿大央行在接下來兩次會議都升息的機率相當高。我們將關注該央行會是小幅還是大幅升息，我認為這主要取決於未來幾個月整體通膨和核心通膨數據。

在匯率方面，加元兌美元微升0.1%，報1.3145兌一美元，或為一加元兌76.07美分，在加拿大央行宣布其決議之前，加元一度貶至1.3208兌一美元，創下近8周新低。