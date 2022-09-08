科技大廠進駐大南方科技廊道，中科等各科學園區設廠進程又緊鑼密鼓展開，國產(2504)8月集團營收維持高檔水準，為18.2億元，年增6.35％；國內本業8月營收規模達14.41億元，年增17.4％。

國產建材認為，儘管疫情持續衝擊全球，但是全台科技大建設絲毫不受影響，除了南科、竹科寶山二期與銅鑼科等相關科技擴廠不斷外，台積電已經進駐高雄楠梓園區展開建廠工程，緊接著也進行其中科設廠的環評作業，該科技廊道延伸全台，同時帶動整個科技產業鍊成熟發展，也帶旺各地科學園區的產值。

國產建材8月受惠源源不斷的全台科技廊道大建設，國內營運的達成率近100％。前8月營收達137.59億元，與去年累計營收相較，若扣除去年5月售出大陸昆山廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健的營運態勢。

國產與混凝土相關的本業，8月份國內銷售金額達到14.41億元，繼續維持史上前10高的營收高檔，較去年同期的12.27億元、年增更高達17.40％。

放眼下半年傳統旺季營運，除了科技建廠持續強勁需求，市場專家推估，隨著928房市檔期全台將創下7000~8000億元推案，國產建材營運動能仍充沛。