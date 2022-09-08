面對近日又開始走貶的日圓，在日本政府連日出來幾經喊話無效之下，8日，已連4日貶值的日圓正式突破144大關，並朝145方向大步邁進。

亞洲匯市交易期間，美元升約0.3%，日圓兌一美元匯價在143.71至144.54區間游移。7日時，日圓一度貶至144.99價位，145大關觸手可及。交易員預估，若145守不住，日圓將叩關146.78，這也是1998年亞洲金融風暴時，美日雙方聯手實際進場干預日圓的位置。

日本財務大臣鈴木俊一在7日僅表示，對日圓近日急貶感到很突然以及擔憂。同時，美國財政部也不支持對匯市有實際操控行為。若放手就讓日圓就這樣貶下去，最終可能會重演32年前，一美元可兌換約147.66日圓的光景

匯銀人士指出，除了日圓外，其實全球主要貨幣都在貶值，因為美元實在太強。從美國公債殖利率來觀察，現在也很難說美元到底何時會停止升值。再者，日本超寬鬆政策也是日圓走貶的另個主因。

法國興業銀行(Societe Generale)認為，只要股市波動不大，美國公債殖利率繼續向上的話，日圓應還會持續疲弱。不過，一旦殖利率反轉，日圓就有機會大幅翻揚，大力做空日圓的在操作上，可能就要多加留意。