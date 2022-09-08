英超本周末來到第7輪，仍有兩支不敗之師，而且戰績剛好都是4勝2和，尋求隊史首度三連霸的「藍月亮」曼城，與上季第4重返歐冠的「白百合」托特納姆熱刺，將在本周正面交鋒（9/11 00:30）。近期氣勢最盛的當屬「紅魔」曼聯，開季2連敗後迎來4連勝，排名也從墊底躍升至第5，曼聯本周作客水晶宮（9/11 23:30），期望迎來近兩個賽季的首次5連勝。

曼城近5個賽季4次封王，但仍未嚐過三連霸，本季開局2連勝也順利站上榜首，不過隨後兩個客場先後與紐卡索聯和阿斯頓維拉踢平，暫時將榜首置讓給了兵工廠。熱刺的走勢幾乎與曼城相同，也是兩個客場與切爾西和西漢姆聯踢平，主場則全勝。曼城6場攻進20球，是英超最狂的進攻部隊；熱刺則是6場失5球，防守表現與暫居第4的布萊頓相同並列第2，只落後失4球的狼隊。本場比賽是否又將會是一場矛與盾之爭？

曼城上季一直在尋找前鋒阿奎羅（Sergio Aguero）的接班人，但看好的熱刺前鋒肯恩（Harry Kane）最終未能收歸旗下，本季終於迎來夢寐以求的大物中鋒，曼城以6,000萬歐元解約金從多特蒙德簽下挪威超新星哈蘭德（Erling Håland），這名屢創紀錄的年輕射手，在曼城的前6場聯賽場場先發，首場比賽即梅開二度，隨後更演出連續兩場帽子戲法，6場聯賽替曼城攻入10球，加上周中的歐冠小組賽再有兩球進帳，哈蘭德加盟曼城後短短7場的正式比賽，已經貢獻了12進球1助攻。哈蘭德在歐冠出賽20場攻進25球，改寫法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）歐冠進25球的最年輕球員紀錄，同時20場比賽就達標也改寫最快紀錄。

熱刺上賽季主客雙殺曼城，靠的是高效反擊以及孫興慜和肯恩的個人能力，成功的防守也是不可或缺。本季熱刺依然保持穩健的防守體系，上季初因為離隊風波受到影響的肯恩本季迅速重現殺手本色，前6輪比賽已攻進5球，反倒是上賽季英超進球王孫興慜至今顆粒無收，一旦孫興慜提升狀態，加上租借自尤文圖斯的瑞典國腳庫盧塞夫斯基（Dejan Kulusevski）維持助攻水準，英超當今最強的三人組合，仍可能為曼城防線帶來極大麻煩，尤其是曼城的右路防守存在明顯弱點，紐卡索聯的聖馬克西姆（Allan Saint-Maximin）已經示範過如何製造進攻缺口，孫興慜的速度和破壞力也有機會寫下同樣的劇情。哈蘭德難以阻擋，曼城的防守則有漏洞，因此相信這會是一場高比數的較量，曼城記取去年的教訓，贏球機會略高。推薦玩法：總分2.5球大，讓分曼城(-1)和局。

曼聯上周在主場憑藉粗野防守和快速反擊，3:1送給兵工廠本季首敗，4連勝攻進7球只失2球，與開季2連敗進1球失6球判若兩隊，主帥滕哈格（Erik ten Hag）賞罰嚴明，敢於讓大牌球員馬奎爾（Harry Maguire）和C羅納度（Cristiano Ronaldo）擔任替補，全隊也將士用命勤於跑動，以1億歐元轉會費加盟的巴西前鋒安東尼（Antony）在「地標戰」即取得進球，加上拉許福德（Marcus Rashford）下半場兩次極有效率的反擊得手，煥然一新的曼聯強勢奪下4連勝。曼聯上一次在聯賽5連勝是2021年3月8日至4月18日，曼聯在2020-21賽季最終獲得亞軍，當時的教練還是索斯克亞（Ole Gunnar Solskjær）。

水晶宮前6輪僅有1勝3和2敗，但表現並不差，首輪主場0:2不敵兵工廠後，作客利物浦就差點贏球，最終是被迪亞斯（Luis Díaz）的世界波扳平。3:1擊敗維拉拿到本季首勝後，作客曼城又有驚喜演出，上半場以2:0領先，不禁讓球迷想到上季水晶宮對曼城主和客勝的往事，不過下半場哈蘭德的帽子戲法讓風雲變色，水晶宮才以2：4敗走。接下來兩場先後踢平兩支本季狀況甚佳的布倫特福德和紐卡索聯，水晶宮排名暫居第15位。

水晶宮的防守十分強悍，一對一的情況下不輕以落居下風，硬朗的球風讓技術型球隊吃盡苦頭，加上有主場優勢，不會讓曼聯的反擊輕易得逞。水晶宮前兩季在主場對曼聯都沒有失球，分別贏1:0和踢平0:0。推薦玩法：總分2.5球小，讓分水晶宮(+1)勝。