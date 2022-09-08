民進黨今中評會預計開除鄭寶清黨籍，鄭運鵬說結果無法預設將尊重中評會決定。(呂筱蟬攝)

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在市長鄭文燦陪同之下，8日到中壢新明市場掃街拜票，對於南桃園傳統藍大於綠，鄭運鵬說，一向不認為有哪一個行政區或者桃園有分南北東西的問題，拜訪大家都輕鬆愉快，不管各種場合市民朋友看到他都很開心。至於鄭寶清可能將在中評會中被開除黨籍，他則說，中評會判斷他不能預設，將會尊重中評會的決定。

鄭運鵬與鄭市長一早合體前往市場掃街拜票，沿途都有民眾主動上前要求與鄭運鵬合照，他也說，市民朋友都很喜歡看到市長參選人來拜訪，最近是中秋節前夕，活動也很多，相信市民在各種場合看到不管是他自己或是鄭市長都會都很開心，就算是不同政黨傾向，他們也都很喜歡看到參選人來拜訪。

對於前輩鄭寶清因為參選桃園市長，民進黨中評會將在今天處理違紀案件可能遭開除黨籍，鄭運鵬對此表示，因為都是從政黨員，都是受到黨紀的規範，中評會是一個獨立行使職權的一個評議會議，他們怎麼判斷怎麼決定這個，不是他能夠去預設的，也會尊重中評會的一個決定。

而鄭文燦被問到此問題時，僅說「（鄭運鵬）剛回答過了，由中評會來處理」。