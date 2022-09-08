《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》随著韓國(LCK)賽區的夏季賽率先於8/28(日)結束；緊接著中國(LPL)賽區的夏季賽也在9/1(四)結束，並由京東電競(JDG)以3：2擊敗滔博電競(TES)，贏得夏季賽的冠軍獎盃。隨著中、韓賽事的陸續結束，四大賽區(中/韓/歐/美)目前僅有歐(LEC)、美(LCS)兩大賽區的賽事尚在進行。比賽精彩可期，切勿錯過；Twitch或是YouTube…等網路平台都能看到，以下是相關分析：

9/10(六) 23:00 費南帝克@惡棍，推薦：不讓分「費南帝克」勝

LEC將於本週六(9/10)進行準決賽的第2場比賽，由例行賽戰績11勝7敗(排名第3)的惡棍(RGE)，對上10勝8敗(排名第5)的費南帝克(FNC)，本場比賽的勝方將能晉級至隔日(9/11)的決賽，並與G2電競爭奪夏季賽的冠軍獎盃。

先說FNC，季後賽一路過關斬將，先後擊敗XL戰隊(3：2勝)、MSF戰隊(3：0勝)、馬德里獅子(3：1勝)等隊伍，晉級至準決賽，在目前側重下路的遊戲版本，FNC的下路Upset在季後賽的精彩表現，是隊伍能晉級的重要關鍵，Upset平均每局7.3／1.7／4.5 (擊殺數／死亡數／助攻數)的表現，在季後賽各下路選手中排名高居第2，僅次於G2的下路Flakked。再說RGE，例行賽兩次和FNC交手，雙方各取得1勝1敗的成績，算是平手，不過進入季後賽之後，RGE的表現不如先前，中路Larssen、打野Malrang的狀態不佳，使得下路Comp的發揮也相當有限。本場比賽，RGE對上狀態越打越好的FNC，贏面不大，看好FNC能拿下勝利。

9/11(日) 6:00 邪惡天才@100盜賊，推薦：「大4.5(局)」勝

LCS在本週日(9/11)同樣將進行準決賽的第2場比賽，由例行賽戰績14勝4敗(排名第2)的100盜賊(100T)，對上15勝3敗(排名第1)的邪惡天才(EG)，本場比賽的勝方將能晉級至隔日(9/12)的決賽，並與C9戰隊爭奪夏季賽的冠軍獎盃。

先說EG，Impact、jojopyun及Inspired等上(路)／中(路)／(打)野的精彩配合，是EG在前兩場比賽能贏下TL戰隊及TSM戰隊的重要關鍵，其中特別是Inspired近期狀態相當好，平均每局2.4／1.5／6.5 (擊殺數／死亡數／助攻數)的表現，遊走於各路之間，替隊友制造機會，在比賽前、中期累積優勢，奠定勝利的基礎。再說100T，例行賽兩次和EG交手，雙方各取得1勝1敗的成績，打成平手，進入季後賽之後，100T的狀態依舊不差，ssumday平均每局2.2／2.2／6.0的表現，領先大多數的LCS上路選手；此外，打野Closer的表現雖沒有對手Inspired來得搶眼，但平均每局能貢獻7.8個助攻，也有一定的實力。本場比賽，雙方有機會打滿BO5，推薦可買大4.5(局)。