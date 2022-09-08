桃園市專勤隊強力掃蕩非法移工，7日針對桃園、平鎮及蘆竹區內建築工地及外來人口聚集處，執行5波查察勤務，查獲51名非法外來人、非法雇主及仲介共9名。（桃園市專勤隊提供／陳夢茹桃園傳真）

移民署北區事務大隊自上月30日針對轄內7個縣市掃蕩非法移工，而桃園市專勤隊昨天（7日）針對桃園地區持續掃蕩，一連針對桃園、平鎮及蘆竹區內建築工地及外來人口聚集處，執行5波查察勤務，規畫機車組運用靈活戰術查獲51名非法外來人、非法雇主及仲介共9名，全依法帶回調查並向上追溯。

桃園市專勤隊會同北區事務大隊機動隊、勞動局及蘆竹警分局等30多名幹員共同執行掃蕩，7日清晨埋伏蘆竹區內外來人口聚集處，見時機成熟便攔查可疑車輛，當幹員一打開車門，司機一眼就被移民官認出「大哥， 怎麼又是你」，果不其然，就是前次被查獲載運失聯移工司機老陳。

老陳直呼「今天有夠衰，車剛修好才剛要開市大吉就被查」，其餘車內失聯移工則驚慌失措，幹員逐一查證身分，其他失聯移工辯稱說要去大溪玩，移民官傻眼反問「哪有人清晨就去玩？」，當場被識破，立即上銬逮捕，專勤隊將針對後續違法部分追究責任，總計查獲51名非法外來人、非法雇主及仲介共9名。

桃園市專勤隊表示，這次採用靈活戰術規畫機車組埋伏成功將非法移工一網打盡，關鍵在於透過事前精確掌握非法移工聚集地點、工作地點及連日進行勘查，但考慮工地查處具有一定程度的危險性，為保護人員安全，在工地查處時先 將失聯移工包圍誘導至安全地帶，再利用機車的機動性實施圍捕，兼顧安全考量的狀況下一舉查獲，全案調查後依入出國及移民法及就業服務法偵辦。

桃園市專勤隊隊長荊少安說，移民署對於非法外來人口決不姑息，配合近期國際航班逐步恢復中，各專勤隊也加強查緝力道，持續針對轄區特性實施不定期、不定時查察，並追究非法雇主及仲介法律責任，非法聘僱行為依就業服務法最高可處75萬元罰鍰，5年內再犯更將涉及刑事責任。

荊少安另也呼籲外籍移工，勿受他人慫恿而逃離原雇主處，否則將失去應有的權益，民眾如有發現外來人口逾期滯台或從事任何不法的活動，可向各專勤隊檢舉，政府對任何外來人口在台從事不法活動絕對嚴格查辦。