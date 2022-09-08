可成（2474）八月集團合併營收為新台幣28.70億元，較七月28.21億元，月增1.7%；創今年以來新高。可成表示，以Q3而言，因營收動能逐步復甦，毛利率目前看起來很正向。Q2算是全年谷底，Q3有些遞延訂單與季節性因素，供應鏈限制也有慢慢改善，因此Q3會有較顯著的季成長。

法人關注今年可成是否有併購上市櫃公司的計畫？據了解，可成今年應該不會有併購的行動。可成在去年Q4公告取得邦特（4107）持股，同時也投資太醫（4126）、鐿鈦（4163）兩家醫療耗材廠，初期定位為純財務投資，希望藉此了解醫療耗材產業，也寄望將材料領域累積的實力，在相關業界打開知名度。可成也透過因財務投資而進入董事會，藉此希望有更密切的合作。

據可成最新揭露的合併資產負債表顯示，帳上現金及約當現金高達1785.8億元新台幣！針對可觀的帳上現金，法人也關切後續有何大方向的業務規畫？據了解，可成目前陸續在車用和醫療上著墨。

可成表示，公司車用目前ODM做得不錯，但短期內不會有太多明顯的併購計畫。車用目前大宗來自全球最大的新能源車品牌。去年車用比重不到1%，今年尚未有比較Detail的Guidance，但仍在持續增加當中。醫療部分，可成屬於New Entrance，會偏重投資的方式，建立策略聯盟或併購來切入，會比較快比較有效，所以現金比較放在M&A，尤其在醫療方面。