半導體載具廠家登(3680)公布2022年8月自結合併營收4億元，較7月3.17億元成長達25.98％、較去年同期1.97億元成長達1.02倍，創同期新高、歷史第四高。累計前8月合併營收28.09億元，較去年同期16.79億元成長達67.23％，續創同期新高。

家登受惠市場優勢，配合產品精進、產能持續擴充，在手訂單不斷增加，帶動今年營運爆發性成長。在光罩、晶圓載具產品需求持續暢旺下，8月半導體本業營收年增達1.19倍，伴隨毛利率、營益率、淨利率三大財務指標走強，第三季及下半年營運表現可期。

家登表示，第三季先進製程相關產品線如預期穩健成長，先進製程極紫外光光罩盒（EUV Pod）及12吋晶圓載具（FOUP）打進全球關鍵產業鏈，有效填補出售汽車事業缺口，營收不減反增。公司積極擴線以滿足全球客戶需求，關鍵產品系列將為集團帶來跳躍式成長。

而將於14～16日舉辦的2022國際半導體展（SEMICON Taiwan），今年除了持續帶來先進製程、封裝測試與智慧製造的市場趨勢外，後疫情時代的數位轉型和強化供應鏈韌性，也成為企業永續發展的關鍵競爭力。

家登表示，今年將展示先進製程的發展成果，從半導體材料、載具、設備到精密檢測，與設備大廠迅得聯展，同步搭配家登的光罩及晶圓載具，全面體現智慧製造功能，發展兼具品質與優勢的長期解決方案。