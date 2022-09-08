美系外資針對VR元宇宙出具最新報告，看好隨著科技大廠陸續加入VR陣營，將有利整體市場放大，這對宏達電(2498)是有利的，故維持宏達電中性評等、目標價76元，潛在牛市股價更上看181元。

美系外資表示，目前對元宇宙相關新技術持積極態度，並且期待Sony推出的新一代頭戴裝置PSVR2，將進一步拉動VR頭戴市場需求，隨著有許多領先的科技品牌加入VR陣營，消費者對於新技術接觸的興趣可能會更大，這對宏達電有利。

美系外資表示，看好VR元宇宙的需求逐漸增長，儘管仍需要一些時間才能走到主流設備，但仍可以持續關注宏達電的機會，故維持中性評等、目標價76元，潛在牛市股價更上看181元。

美系外資表示，Sony後續擬推出新一代頭戴裝置PSVR2，儘管不預期將和宏達電正面交鋒，但對整體VR市場需求可解讀為積極信號，由於目前整體市場滲透仍低，故在龍頭品牌加入下，可以提升消費者的興趣，進一步擴大消費群，相較於宏達電主要在2B市場，Sony有機會將VR拓展到2C市場。

在價格部分，美系外資表示，宏達電和Sony也不盡相同，宏達電的平均售價為500~1400美元，而Sony為259~288美元，Sony的VR為其遊戲機PS的延伸，預計Sony的PSVR2在2023~2026年出貨量將分別為100萬、200萬、400萬以及400萬，相較其PS5的銷售數量，PSVR2的滲透率為2%、4%、7%、9%，但須注意到，Sony第一代VR頭戴在2019年、2020年、2021年出貨量為100萬、40萬以及20以下，主要是因為缺乏新品帶動，所以看好新產品的推出可能會推動市場需求。

美系外資表示，根據對大中華區VR供應鏈檢查顯示，在全球領先科技巨頭加入VR陣營的推動下，VR裝置在2025年出貨量為5000~6000 萬台，且規格也將持續升級，包括micro OLED、pancake光學模組、更好的解析和更輕的重量等，加上更豐富的內容，最終VR頭戴設備將從娛樂變成一種工作、學習和生活的工具，也因此，對宏達電看法是積極的，宏達電擁有軟硬體以及解決方案優勢，在2月推出平台Viverse，是可以集成宏達電所有VR軟體的虛擬平台，另外，6月也推出首款元宇宙概念智慧型手機Desire 22 Pro，其預裝Metaverse應用程序，將用戶輕鬆進入Viverse。