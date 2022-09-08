精緻細膩的沙雕作品「祈願之城」讓不少遊客讚嘆。（新北市高灘處提供）

八里城市沙雕展目前正展覽中，展期至10月11日，重頭戲「快閃沙雕」17日將登場，沙雕製成後不到2小時就淹沒消失，新北市高灘處代理處長張修銘表示，今年以「消失的病毒」為發想，製作長約5米且為病毒外型的沙雕，並透過海水漲潮後淹沒病毒意象的沙雕，藉此傳達防疫的重要性，也期望疫情能盡快渡過、回到原本無所擔憂地自在生活步調。

高灘處在2019年首創的快閃沙雕以「消失的冰原」為主題，提倡全球暖化逐年嚴重，應節能減碳愛地球；2020年的快閃沙雕以「消失的海翁」為題呼籲愛護海洋生態；今年則以「消失的病毒」為主題。

策展藝術總監陳坤田表示，快閃沙雕對沙雕師而言是個親近大自然並與其合作的最佳機會，製程是利用河水退潮時快速創作雕刻，且必須在漲潮前完成，平時沙雕師雕刻一座沙雕可能需要5天，這次必須在5小時內創作完成，是個極為精彩且具突破性的挑戰。

高灘處表示，「消失的病毒」沙雕預17日上午7時30分開始夯沙，9時開始雕刻，預計下午2時雕塑完成，根據當天的潮汐預報，將於下午3時51分河水滿潮而完全淹沒消失，呈現正在消失的病毒，歡迎大家一起來看病毒隨著大海一分一秒的吞噬消失。

對沙雕從堆沙、夯沙、逐漸雕刻成形，再隨著河水漲潮淹沒的完整過程感興趣的朋友們，不妨在17日到八里左岸公園旁沙灘上欣賞快閃沙雕「消失的病毒」。