臨近中秋，大陸多地宣導就地過節，非必要不返鄉！受此影響，大陸旅遊平台預估中秋連假期間，民眾出遊仍以本地游、周邊遊為主流，熱門目的地集中在長三角、珠三角城市。大陸國內航線機票出現降價，平均票價比去年下降近20％，更比今年端午連假時下降近29％。

北京疾控官方微信號7日發文稱，「兩節」（指中秋節與大陸國慶日）臨近，提醒廣大市民朋友，堅持不去7日內出現本土疫情的縣（市、區、旗）旅遊或出差，宣導就地過節，減少跨市活動，進入公園、景區提倡預約、錯峰出行。

中新經緯報導，此前，南京、無錫、泰安、臨沂等地均提倡就地過節。無錫稱，提倡市域內鄉村游、休閒遊、近郊遊，全市各旅遊景區將向本地遊客提供各項優惠服務。

同時，河南洛陽、商丘、方城等多地發布《致在外老鄉的一封信》稱，非必要不返鄉。洛陽表示，疫情尚未結束，旅途存在風險。跨區域往返流動，接觸人員複雜，感染風險增大，希望您在條件許可的情況下暫緩返鄉。

報導指出，受此影響，本地游、周邊遊或仍為大陸民眾中秋的出遊主流。大陸旅遊網站攜程顯示，截至8月30日，中秋周邊游周訂單環比增長267％，熱門目的地集中在長三角和珠三角城市。

然而，大陸國內航線機票有望迎來暑期和大陸國慶間的價格低谷。航旅縱橫報告指出，根據9月7日前的客票預訂情況，中秋連假期間大陸國內航線平均票價約636元（人民幣，下同），同比去年下降近20％，比今年端午連假的平均票價下降近29％。

報導也注意到，2022年以來，大陸國內航線燃油附加費五連漲後「兩連降」，9月5日起收取標準調整為：800公里（含）以下航段60元／人，800公里以上120元／人，較年內高點分別降低40、80元／人。