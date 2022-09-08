台股加權指數8日開高在14,447.09點，權王台積電（2330）開在473元，呈現小漲，8月營收歷史高的個股，如中美晶（5483）環球晶（6488）、玉晶光（3406）紛紛往上，鋼鐵股也呈現反彈，帶動台股早盤向上，上漲逾60點。

聯準會官員強調升息壓制通膨之際、也警告過度收緊銀根風險，再加上油價下挫、公債殖利率拉回，使得美國四大指數7日全面反彈。

道瓊工業平均指數9月7日終場上漲1.4％（435.98點）、收31,581.28點。

那斯達克指數上漲2.14％（246.99點）、收11,791.90點。

費城半導體指數上漲1.56％（40.03點）、收2,611.50點。

元富投顧指出，近一周來顯示，9月聯準會（Fed）升息3碼的預期，由75％降至57％，升息2碼的預期則由25％升至43％，市場預期升息2碼是59％，3碼是41％。

接下來，就看9月13日美國公布8月份通貨膨脹率數字，此數據對9月22日美國Fed究竟升2碼或3碼具決定性影響，一般預測8月份CPI會再比7月份緩降一些。

若9月份Fed升息2碼，美股應該不會破底，台股也不會跌破14,000，9～10月可能就是在區間築底，類股輪漲而已，短線跌破14,500點，再下探14,300點，上檔反壓在14,800點。