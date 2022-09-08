中秋節將至，一堆商家瘋狂促銷月餅，一名女網友去高雄好市多買月餅，看到2盒特價1999元就買了，回家卻發現這兩盒月餅是即期品，保存期限只剩8天，讓她崩潰直呼，這樣她怎麼好意思送人？而且賣場怎麼不標清楚呢？引起網友們討論，兩派人戰成一團，有人認為保存期限在中秋節以後很合理，有人則認為賣場應負責的標出即期品幾個字供消費者參考。

一名女網友昨在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文抱怨說，逛好市多採買中秋節的食品，當時發現月餅各種口味都出現折扣，她立刻手刀買了她最喜歡的流心奶黃，回家以後立刻拆了一盒來吃，同時把玩著產品的外盒，結果卻意外發現這是一盒超級即期品。

女網友表示，她在9月7日去好市多買了這盒月餅回家，結果卻發現月餅在9月15日就過期，短短8天就會過期，而產品原本的保存期限為88天，換句話說這個月餅是即期品。讓她瞬間很崩潰，因為她買了2盒月餅，一盒想要自己吃，另一盒原本想要送人，但現在這樣她怎麼好意思送人？

女網友不滿地說，她當初購買的時候，賣場好像沒有特別標明是即期品，因此她想要打電話申訴，因為這樣的狀況真的是太令人無言了。

貼文曝光以後，網友們吵翻，有一部分的網友認為，中秋節是9月10日，月餅過期日是9月15日好像很合理，而且特價產品可能就是放比較久，感覺沒啥好申訴，原PO當初沒看清楚是自己的問題；另有網友則認為，即期品要特價沒問題，但賣場應該負責任把「即期」2個字標清楚，外面許多商場都會這樣，這樣做應該不困難吧？