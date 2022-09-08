年底九合一選舉進入倒數階段，藍綠積極備戰，結果也將牽動2024年總統大選。資深媒體人羅友志以棒球賽舉例，痛批2022年選舉是場「難看死」的高得分比賽，此說法引來許多討論，其中有網友諷刺表示，「選賢與能這四個字早就飛到外太空去了」。

羅友志今（8）日在臉書指出，2022年選舉就像是場高得分的棒球比賽，「難看死了，球員爛、總教練更爛」，他直言國民黨提名過程千瘡百孔，就像被連續安打轟得暈頭轉向，民進黨也沒好到哪裡去，北台灣頻頻失分，而此時就要比誰失誤少。

另外，羅友志進一步提到，國民黨桃園提名大亂鬥，敗象已露，偏偏民進黨可以更爛玩出「抄跑堅」；國民黨台北市長候選人蔣萬安被轟軟爛，認為他會遭邊緣化，偏偏民進黨來一個只會玩小車的「仇恨中」，近期還搞出「海鮮笑死事件」

「高飛球一直漏、滾地球繼續火車過山洞，結果是一場失誤比安打還多的比賽。」羅友志感嘆，如以球賽的角度來看，這場選舉既沒有球技（政見），也沒有戰術（規劃）。

對於羅友志的看法，網友紛紛表示，「選賢與能這四個字早就飛到外太空去了」、「本該選賢與能。現是挑個較不討厭的還是較不爛的嗎」、「我怎麼看到民進黨一直在暴投」、「形容的真貼切」、「這種比賽我們還不得不看。悲哀」、「因為大家都忘了選舉的精神是選賢與能，現在都是選騙與演」、「比喻超恰當，沒有政見，只有比爛」。