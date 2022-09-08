嘉義縣政府爭取的三場全國盛事將在今年十月於縣內舉辦，包含台灣國際農業機械暨資材展、全民運動會、國慶焰火。為了更靈活地宣傳，翁章梁縣長請主責的局處長粉墨登場拍攝影片。尾聲還放上NG片段，劇情跳脫傳統政令宣導模式，採活潑輕快路線，KUSO 元素不禁令人會心一笑，影片於6日晚間透過網路發布。縣長翁章梁表示，三年多來縣府團隊愈來愈凝聚，這支影片是一支同仁共同的作品，展現縣府歡迎民眾來與會的誠意。

精彩10月攏抵嘉(全民運動會、國際農機展、國慶焰火)行銷影片

嘉義縣政府將於今年十月舉辦三場全國盛事活動，嘉義縣長翁章梁特別請主責的局處長登場拍攝。（圖/嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府十月舉辦三項精彩全國盛事，為推廣活動讓全台民眾知道拍攝創意短片，包括縣長翁章梁、副縣長劉培東、秘書長羅木興、文化觀光局長許有仁、教育處長李美華、農業處長許彰敏、財稅局長蕭俊明、新聞行銷處長蕭英成、全民運選手等人參與演出。其中有人舞獅、有人化身劍道選手、純樸農夫，與平日形象判若兩人，現場笑果十足。縣長翁章梁與局處長們更是在拍片過程開懷大笑，直呼非常新鮮。影片中同時邀請嘉義縣的健美選手一起在曳引機前入鏡，展現平常苦練的成果，希望觀眾在收看宣傳短片的過程能感受縣府的熱情與用心，誠心邀請民眾10月來嘉義走一遭，活動絕對精彩可期。

活動主責的局處長登場拍攝，與平日形象判若兩人，現場笑果十足，十分新鮮。（圖/嘉義縣政府提供）

活動主責的局處長登場拍攝，與平日形象判若兩人，現場笑果十足，十分新鮮。（圖/嘉義縣政府提供）

翁章梁縣長指出，三年多來縣府團隊團結一心，累積默契，這次的短片是跨局處同仁集體運用創意的結晶，希望可以透過輕鬆的方式擴大宣傳效益，讓嘉義縣吸引更多注目。

10月份活動連連，10月1日至3日，全國最大的台灣國際農業機械暨資材展將展出上百家智慧農業機械廠商，為農業注入科技新力量；10月8日至13日舉辦兩年一度體育盛會，全台上千位運動好手齊聚嘉義參與全民運動會；10月10日雙十節當晚施放國慶焰火，邀請眾人一同欣賞華麗的夜空視覺饗宴。