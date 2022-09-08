你知道日本人怎麼過中秋節嗎?移民署南區事務大隊嘉義市服務站日前邀請就讀嘉義大學學生齊藤孝貴分享日本的中秋文化，並現場教大家製作月見饅頭，讓參與民眾提前感受濃濃的中秋氣氛。

嘉義市服務站宣導自非洲豬瘟發生地區郵寄輸入豬肉製品最高可罰100萬元罰鍰。(移民署嘉義市服務站提供)

父親來自日本、母親來自秘魯的嘉義大學學生齊藤孝貴說：「我的父母來自不同國家，他們為了讓我不忘記自己的根，在家時會一起度過日本和秘魯的各個節慶，藉此認識母國的相關文化。我感念臺灣政府讓我以教育部獎學金來臺就讀嘉義大學博士班，因此我非常樂意向大家分享中秋節對日本人的意涵」。她說：「中秋節的日文為『十五夜』，是指農曆8月15日當天晚上。日本過中秋會以糰子、芒草來祭祀月亮，感謝月亮讓農作物能夠順利豐收。」

講師齊藤孝貴分享日本中秋文化。(移民署嘉義市服務站提供)

現場民眾動手製作月見饅頭。(移民署嘉義市服務站提供)

熱騰騰的月見饅頭出爐了。(移民署嘉義市服務站提供)

齊藤孝貴又說：「中秋節當天我們也會賞月(日文稱為『月見』)，臺灣的中秋節流傳玉兔搗藥的故事，日本的中秋也流傳許多和兔子相關的傳說，最廣為人知的便是兔子在月亮上搗麻糬，因此中秋節這天許多商家會推出與兔子有關的應景商品，例如兔子饅頭(又稱月見饅頭)，我們會邊賞月，邊享用月見饅頭」。此外，她也分享製作月見饅頭的小秘訣：麵團包裹的內餡分量要適中，以免內餡的顏色滲透出麵團，影響月見饅頭晶瑩剔透的外觀。內餡除了紅豆泥外，也可以依個人喜好，使用栗子、地瓜泥或是巧克力等材料，吃起來都相當的美味!

同樣就讀嘉義大學碩士班的厄瓜多籍學生文儀說：「我來臺1年多，非常喜歡參加移民署辦的多元文化活動，因為常會安排來自不同國家的講師分享自己母國的風土民情，讓我們瞭解不一樣的文化，並學習尊重及欣賞其中的差異，這樣的課程非常有意義」。

月見饅頭成品。(移民署嘉義市服務站提供)

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，中秋節對每個國家的意義不同，對臺灣人來說，中秋節意喻著團圓，若在異鄉的遊子不能在當天返家團圓，則藉由在異鄉與家人共賞同一個明月來寄託濃濃的鄉愁。移民署透過辦理宣導活動，讓參與的朋友們能瞭解各國不同的風土民情，進而尊重多元文化並欣賞其中的差異。

自非洲豬瘟發生地區郵寄輸入豬肉製品裁罰宣導文宣。(移民署嘉義市服務站提供)

中秋佳節將近，也特別提醒新住民及移工朋友們，切勿因想念家鄉味而從國外以國際快遞郵包寄送不明來源的肉製品來臺，若查獲自非洲豬瘟疫區夾帶豬肉產品之郵包，違者最高將處新臺幣100萬元罰鍰。