近期柬埔寨人口販運案及各縣市槍擊案件頻傳，警政署與臺灣高等檢察署自8月20日起至9月2日實施本年度第三波「全國同步掃黑暨肅槍行動專案」，針對跨國人口販運集團、改造槍械場所、近期活躍滋事之竹聯幫仁堂明仁會以及依附在特定政黨的幫派分子大力追查掃蕩，總計搗破全台2237處黑幫據點，查獲長短槍械94把，全力壓制黑幫氣焰。

幫派披狼皮當袈裟，「唐僧取金」迫害學生遭警方掃蕩。(刑事局提供)

本次專案動員全國警力9,357人，掃黑部分包含檢肅47名治平目標、逮捕成員234人，合計到案281人，其中包括竹聯幫5堂口；天道盟正義會、天蘆會、同心會；四海幫海巨堂、海雲堂、海神會等重要幹部與成員，並掃蕩包含幫派組合所圍事經營與經常活動處所共計2,237處，查扣不法金流達218萬餘元；查緝幫派涉跨國人口販運案共13件43人，其中竹聯幫及四海幫各涉及2件，另同步強力打擊活躍滋事之竹聯幫仁堂明仁會犯罪組織共5件25人，以及依附在特定政黨的犯罪組織共1件5人。

肅槍部分查獲涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例54件57人，計掃蕩改造槍械場所9處，緝獲非法槍枝94枝。其中制式槍枝11枝、非制式槍枝66枝、模擬槍17枝。

為遏止黑道、幫派，政府全面啟動「查賄制暴」重點工作，持續規劃強力查緝改造槍械場所及黑道、幫派不法活動，並掃蕩其所投資、經營、賴以為生行業及圍事、依附處所。