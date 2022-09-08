日本AKB48「神7」成員之一的篠田麻里子，一出道時就以甜美外表與清新氣質受到大眾矚目，即使在2019年閃嫁企業家老公，仍維持了她的高人氣。不料，8月份卻傳出兩人婚變已分居，雙方正在爭取家人的監護權，而外傳兩人離婚的原因是篠田麻里子疑似出軌小鮮肉，但她的好友接受媒體訪問時也透露了真實內幕。

根據日本媒體《女性SEVEN》報導，篠田麻里子於2019年2月宣布閃嫁「交往0日」並且小她3歲的企業家老公時，曾一度轟動各界，婚後也共同育有一名2歲大的女兒，但沒想到兩人結婚3年就爆出婚變。根據友人透露，篠田麻里子私底下其實經常找朋友商量，還找算命師諮詢兩人的婚姻，一聊就是好幾個小時，婚姻問題相當嚴重。而知情人士也爆料，她在2021年開始就與丈夫因金錢價值觀有極大的落差，時常出現爭吵；丈夫還開始質疑她在外有其他男人，雖篠田麻里子不斷否認，但丈夫仍執意帶著家人離家，目前才會處於分居狀態，而男方則是對於婚變一事一概封口。

而事實上，根據《FLASH》報導，篠田麻里子過去便曾在節目中透露，她與丈夫唯一不合的地方就是「金錢觀」，她在婚後的花費雖都是由丈夫支付，但她只要認為是好的東西就會想買，而丈夫身為公司經營者，更重視的是CP值，因此經常為此爭執。

不過，兩人目前儘管已分居，篠田麻里子的YouTube頻道上，仍更新與家人回老家掃墓的影片，讓外界以為她已與家人團圓，不過從影片中的街景可以看出影片疑似是在春季時所拍攝。而她的友人受訪時也進一步爆料，篠田麻里子對於家人的愛很強烈，即使與丈夫之間有許多問題，仍會透過影片及社群媒體表達思念家人之情，如今丈夫還要與她爭取撫養權，未來的調解之路將很漫長。另外，篠田麻里子的經紀公司對此事也尚未做出回應。