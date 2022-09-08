教育部今天表示，今年教學卓越獎共有23所高中進入複選，經過7月中旬的評選，共有8所學校入圍金質獎、銀質獎名單，分別可得60萬元、30萬元獎金，9月23日於中正大學舉行頒獎典禮。

入圍教學團隊分別為：新北市鶯歌工商職校、臺中市新社高中、桃園市大溪高中、台北市中正高中、台北市中山女中、國立金門高中、國立大湖高級農工職校、桃園市壽山高中等8所高中職。

以新北市鶯歌工商為例，該校從師徒制、茶席等相關人文活動，建立學生自信心，同時透過PVQC英文證照及外師協同教學，提升孩子的英文能力，將鶯歌陶瓷文化推向國際舞台，另將陶藝作品經過包裝、攝影、文創商品等行銷與創新，逐步從陶瓷傳統產業成為具有特色新興產業文化。

另外台北市中山女中研發「PBL—中山幸福提案」校訂必修課程，培育學生跨域能力，從生活周遭及聯合國永續議題出發，主動發掘有感、有意義的問題，注重學生自發性學習，互動性溝通、小組合作，嘗試提出可行的解決方案，並在期末成果發表時，相互觀摩、學習與反思，且在潛移默化的生活實踐中，讓學生成為問思者、解決者、分享者。