大陸封控影響，三能-KY(6671)上半年營運表現差強人意，不過，第4季大陸烘培業可望步出谷底，財務長蕭凱峰說，2022年下半年營收及毛利率表現可望優於上半年，並重啟前進印尼設第三個生產基地計畫，搶攻東南亞烘焙器具市場每年新台幣2500億元商機。

受到大陸清零政策影響，三能-KY第3季恐將是今年的營運谷底，但是，雙11及雙12購物節即將到來，加上耶誕節、農曆春節都有機會帶動烘培器具銷售蕭凱峰說，下半年營收及毛利率可優於上半年，全年業績力拚持平。

印尼有2.6億的人口紅利，烘培市場熱絡，烘培產業呈現集團化及個人單店兩極的發展趨勢，明年將重新啟動前進印尼設第三個生產基地計畫，搶攻東南亞烘焙器具市場每年2,500億元商機。

烘培產業呈現集團化及個人單店兩極的發展趨勢，明年將重新啟動前進印尼設第三個生產基地計畫，搶攻東南亞烘焙器具市場每年2,500億元商機。

另外，子公司無錫三能3年期的高新企業優惠稅率措施於2021年截止，新一期的高新企業正在申請中，在取得新一期高新資格前2022年先以25%提列所得稅費用，若今年度取得新一期之高新企業優惠，則可望於第四季回推優惠稅率為15%，自2022年度起開始適用，下半年營收及毛利率能優於上半年。

近年來因全球氣候變遷帶來環境與社會問題，ESG永續發展成為各企業急需面臨的議題。三能集團在2022年台北國際烘焙展，展示減塑商品與抗菌商品，利用木屑粉、牡蠣殼粉及咖啡渣等再生材料添加於塑膠製品中，可降低30%至50%塑膠材料的使用，大幅降低塑膠材質的耗用，獲得參展者莫大的迴響。