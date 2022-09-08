澄交生物科技(7627)9月16日辦理創櫃板登錄前籌資。

澄交生物科技公司(以下簡稱澄交公司；產業類別：生技醫療)由推薦單位社團法人中華民國全國創新創業總會出具創新創意意見書之澄交公司，以自行研發之抗性澱粉包埋技術，從事益生菌相關保健食品之開發及腸道菌癌症輔助治療新藥之研發。

澄交公司將自111年9月8日起揭示其籌資資訊，9月16日起進行投資人認購及繳款作業；投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。