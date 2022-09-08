半導體設備零組件供應商瑞耘(6532)受惠半導體產業積極擴產，2022年8月營收雙位數「雙升」改寫歷史新高，今年營運可望重返成長軌道。瑞耘股價6日觸及57.4元的8個月高點後拉回，今（8）日開高放量勁揚6.46％至56元，早盤維持逾4％強勁漲勢，蓄勢再戰前高。

瑞耘公布2022年8月自結合併營收0.63億元，較7月0.48億元成長達30.66％、較去年同期0.46億元成長達37.18％，刷新歷史新高。累計前8月合併營收3.99億元，較去年同期3.12億元成長達27.89％，續創同期新高。

瑞耘上半年營運業內外皆美，稅後淨利0.85億元、年增達近1.33倍，每股盈餘2.37元，亦雙創同期新高。展望後市，公司力拚新廠取得量產並導入量產，預計本月起開始帶來營運貢獻，將拓展更多合作機會。

瑞耘預期，受惠5G及高速運算（HPC）等相關應用的產業大趨勢、車用電子需求回溫，今年半導體產業可望持續成長。公司將秉持垂直整合製造優勢，有效控制成本、品質及交期爭取藍海市場訂單，預期銷售量可維持穩健成長，使今年營運重返成長軌道。