中國駐柬埔寨大使館發布消息，近來，中國公民在柬埔寨遭網賭電詐集團綁架、限制人身自由等案件時有發生，中柬兩國執法部門及駐柬使館對此高度重視，一方面加大對網賭電詐集團打擊力度，另一方面積極開展對求助中國公民的解救行動，取得了積極成效。為進一步拓寬在柬中國公民的求助管道，柬內政部專門增設了外國人求助熱線中文服務和柬副首相兼內政大臣韶肯臉書團隊微信號。

中國駐柬使館再次鄭重提醒中國公民切勿輕信網賭電詐集團虛假「高薪」招聘，非法偷渡赴柬，否則可能遭犯罪分子非法拘禁並被勒索高額贖金。如不慎被困，請受害人、家屬或知情人士務必盡快設法向中柬兩國警方報警，或徑向中國駐柬使館反映。報警或求助時應盡量提供個人信息、所在位置等有效線索。

柬方報警求助方式：

報警電話：117

國家警察總署外國人求助熱線（接受中文）：0312012345、0316012345

西港警察局中文求助熱線：011506677，011516677，011526677

韶肯官方臉書：Samdech Krolahom Sar Kheng Cambodian Deputy Prime Minister，網址：https：／／www.facebook.com／SamdechKrolahomSarKheng

韶肯臉書團隊微信號（接受中文）：＋855092686969

國家警察總署官方臉書：General Commissariat of Natioral Police

網址：https：／／www.facebook.com／cambodiapolice

移民總局官方臉書：General Department of Immigration-GDI

網址：https：／／www.facebook.com／GDIofficial

中方領事保護與求助方式：

中國外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心電話：＋86-10-12308或＋86-10-59913991

中國駐柬埔寨使館領事保護與協助電話：023210206；諮詢郵箱：[email protected]

中柬執法合作協調辦公室郵箱：[email protected]

中國駐柬埔寨使館駐暹粒領事辦公室領事保護與協助電話：078946178

中國駐柬埔寨使館駐西哈努克領事辦公室領事保護與協助電話：061983749