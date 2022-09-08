國內知名關鍵性貴重材料之保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密（3680）於今（8）日公布2022年8月營收報告，集團合併營收約為新台幣4億元，與去年同期1.98億元成長超過兩倍，其中半導體本業成長幅度高達119％，營收獲利持續走揚，下半年表現氣勢強。家登挾市場優勢，加上產品精進、產能持續擴充，在手訂單不斷增加，造就今年營運爆發性成長，伴隨三大財務指標走強，第三季表現精彩可期。

家登20年來持續實踐「全球關鍵材料創新技術的整合服務商」之願景，不懈努力多年，逐步成長茁壯，為了強健半導體基礎深耕於台灣，貢獻一己之力於半導體國家隊，家登與多家包含材料、設備、系統與微塵污染防治廠商合作，借助彼此的長處，打造半導體本土供應鏈聯盟，共同服務客戶，以整合性方案，布局未來十年產能，為客戶成長路上最堅強的長期策略夥伴。

伴隨家登第二季優異的營收及財務表現，第三季先進製程相關產品線將如預估穩健成長，先進製程光罩載具EUV POD搭配12吋FOUP晶圓載具打進全球關鍵產業鏈，挹注集團動能顯著，無縫填平並超越出售汽車事業之缺口，營收不減反增，家登積極擴線以滿足全球客戶需求，關鍵產品系列將一同為集團表現帶來跳躍式成長，營收和毛利齊揚。

2022 SEMICON TAIWAN將於9月14～16日舉辦，這個全球極具影響力的技術交流平台，今年除了持續帶來先進製程、封裝測試與智慧製造的市場趨勢外，隨著後疫情時代的來臨，數位轉型和強化供應鏈韌性成為企業永續發展的關鍵競爭力。家登這兩年也特別重視社會回饋與永續發展ESG，不僅陸續獲得RBA白金滿分證書、全台第一張ISO 30401知識管理認證，亦努力實踐取之於社會，用之於社會，在永續經營的成長道路上，持續改善與進步，積極投入公益，追求整體社會的共同成長與進步。

家登在展會上將展示先進製程的發展成果，從半導體從材料、載具、設備到精密檢測，與設備大廠迅得機械聯展，同步搭配家登的光罩及晶圓載具，智慧製造功能全面體現，發展兼具品質與優勢的長期解決方案。