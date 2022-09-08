全台房仲從業人員超過5萬人，信義房屋卻有位房仲很特別。信義房屋後驛店專案經理段展綦入行9年，面對買賣雙方客戶堅持給予最專業、中立的建議，還會主動尋求公司資源或自己累積的人脈，替客戶解決入住前後的大小事，曾高雄市府優良不動產經紀人員表揚；日前，他更協助一位經濟較弱勢的老翁出售房屋，由於細心陪伴每個細節，就連屋主要向銀行申請房貸寬限期、到戶政事務所遷戶口也都全程陪伴，一度還被戶所人員誤認是屋主的兒子。

段展綦108年時接到一位年近70歲老翁的售屋委託，原來是老屋主的女兒出嫁後，無法再分擔老家的房貸，即使老屋主找了一份廟公的工作，但月薪1.7萬仍難以補足每月1.9萬元房貸支出，於是決定把房子出售，自己租屋居住。

段展綦說，屋主原本找了多家房仲簽訂一般委託，但一直沒有賣掉，其他房仲態度越來越冷淡，只剩下他持續服務，眼見屋主經濟狀況不佳，每個月都在吃老本還房貸，他和信義代書的學長姐一起協助找銀行，協調申請寬限期，也建議屋主先把戶籍從老家遷至該戶住宅，以免出售後，土地增值稅恐得多付2、30萬元；不只如此，因為這位屋主信仰虔誠，但平時眼睛不太好，已不方便自己開車，段展綦還特別載他去拜拜與「問事」。貼心的服務，就連受理遷戶籍的戶政事務所窗口，都誤認段展綦是屋主的兒子。

後驛商圈內多中古透天，屋主年齡也多偏高，信義房屋後驛店同仁過年之前，會主動協助張貼春聯，替社區增添年味。圖為段展綦進行社區服務、幫長輩貼春聯。（圖/信義房屋提供）

皇天不負苦心人，又經歷了半年，段展綦終於替老屋主找到買家，順利成交。但服務還沒結束，段展期主動幫助屋主尋找適合的租屋處，並找來熟識且合作已久的廠商協助搬家，「現在屋主把現金拿去銀行儲蓄，平常做廟公當還願，整個人神情從茫然變得輕鬆了！」而這就是他服務客戶過程中，最大的成就感。

段展綦笑說，自己的老客戶「回頭率」高，也會幫忙推薦親友，應是因為自己無論服務買方或賣方，都秉持中立客觀的態度，不說浮誇、華麗的詞藻，畢竟「買賣完成之後，如果後續一堆問題，反而更麻煩。」與其如此，不如一開始就誠實揭露每項資訊。此外，他也善用公司資源及自己的人脈，學習房貸、稅費、裝潢費用如何計算，並清楚向客戶解釋；同時，也會幫忙推薦好的廠商，「防水、統包、搬家、清運，通通都可以幫忙！」

為什麼可以將服務做到如此全面？段展綦語氣突然嚴肅了起來，他說：「公司給的安全感、團隊的支持，真的很重要！」正因為信義房屋提供第一線業務同仁穩定的底薪及其他福利保障，且有堅實的代書、法務等相關單位支援，自己才有可能無後顧之憂地服務客戶，「我只要放心做我覺得對的事，我跟客戶都不會變成孤兒，因為會有公司幫忙。」

事實上，信義房屋從業務人才招募與培訓階段，就堅持尋找沒有房仲經驗、大學畢業的人才加入，為的是將「先義後利」、「該做的事，說到做到」等企業核心理念，以及房仲經紀人員所需具備的專業知能完整灌輸、建立，才能提供買賣雙方最值得信賴的服務品質。