而疑似因為柵欄故障，導致台鐵多個班次延誤。（翻攝彰化踢爆網／吳建輝彰化傳真）

當地民眾表示，已經故障好幾天了，1天3、5次，一次都20至30分鐘不等，相當擾民。（翻攝彰化踢爆網／吳建輝彰化傳真）

警方也出動協助指揮交通。（翻攝彰化踢爆網／吳建輝彰化傳真）

台鐵位在彰化縣大村鄉中正西路的平交道，今天上午發生柵欄故障，由於當時正值上班顛峰時間，造成許多車輛回堵，當地民眾罵翻，而疑似因為柵欄故障，導致台鐵多個班次延誤，當地民眾表示，已經故障好幾天了，1天故障3~5次，一次都20至30分鐘不等，相當擾民。

叮叮叮叮響不停，台鐵大村中正西路的平交道又卡了，當地民眾已經見怪不怪，因為這幾天已經故障好幾次，當地民眾罵翻，尋求相關單位協助都得不到回應，大罵台鐵太消極，已經嚴重影響當地民眾的生活。

當地民眾鄭姓民眾表示，已經好幾天了，昨天晚上也有故障一次，柵欄下來就卡住不動，經過這裡跟冒險一樣，運氣好才開得出去，運氣不好就被卡在車陣中，相當不便；賴姓村民也說，卡住的時間都很長，長達2、30分鐘，只要經過這裡看到警察站崗就知道又卡了。

而彰化在地的立法院交通委員立委陳素月表示，這幾天電話也被打爆，包括村長、代表、村民等，親自撥打電話到台鐵，要求他們儘速搶修，而根據他們初步了解，是說因為號誌故障，導致柵欄連動無法升起，目前已經派員搶修，會要求台鐵加速搶修並責成改善。