本周六（10日）是中秋節，國民黨新竹市長候選人林耕仁近日應邀出席了竹市北門里的中秋節活動，更動手親自製作獨一無二的蛋黃酥，讓他大呼「真的很有成就感」。

林耕仁今（8）日於臉書發文表示，除了月餅與粽子，自己也愛吃蛋黃酥，在此次活動中他和議員候選人吳旭豐參與了現場DIY動手做蛋黃酥的活動，從細心包餡、呵護，再到最後烘烤，全都一手包辦。

另外，林耕仁提到，自己還在蛋黃酥上用芝麻寫了一個「仁」字，代表這是獨一無二的「蛋黃仁」。最後他也預先祝福新竹市民，中秋節快樂，家人團圓愉快平安。