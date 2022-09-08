47歲凍齡女神徐若瑄出道32年，日前首次唱進小巨蛋開唱，在演藝圈多年的她人緣好，不僅請來7位嘉賓助陣，現場更有不少圈內外好友送上花籃祝賀，但眼尖媒體發現徐若瑄的老公李雲峰（Sean Lee）不僅人沒到，也沒見到他的花籃，而徐若瑄昨(7日)發文，闢謠寫下：「謝謝我ㄤ（尪）在第一時間送花到家祝福」，間接說明兩人感情依舊。

徐若瑄上周六首度登上小巨蛋開唱，嘉賓名單超豐富，包括金曲歌后彭佳慧、金馬影后陳淑芳、金鐘得主于子育和金曲最佳作詞人熊仔、金曲樂團麋先生主唱聖皓，還有媽媽與逝世徐老爹隔空對唱，氣氛感人，外界好奇她首次登小巨蛋家人怎麼沒來？她表示老公目前在新加坡，「因為延期、也因為還需要隔離，大人原定出差的時間改不了」。

徐若瑄發文。（圖／翻攝自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

徐若瑄當時進一步說，因為自己開的是巡迴演唱會，未來在新加坡舉行的話，家人就都可以參與，而老公事前已經都知道演唱會內容，「我把彩排的都傳給他們看，他們是第一個搶先看到演唱會的人」，她也在臉書留言坦言這次演唱會「一波好多折」，因為疫情、工作人員檔期、舞者確診、還有颱風攪局，「我們都盡了全力，最終圓滿平安落幕！」

徐若瑄昨晚補充說：「遲來的感謝，陶子姊說要夠資深才會有這樣一片花海，被你們的愛包圍了，謝謝我ㄤ（尪）在第一時間送花到家祝福，謝謝新加坡家人和圈內外眾好友們」，並建議下次可以把送花改成送米，之後可以轉捐給需要的人，引來粉絲稱讚：「真的太多花了！下次可以變更實用的東西」、「很棒的想法」、「有善心，值得推崇」。