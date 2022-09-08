台中市積極推動建築美學，由台中市政府教育局提報6所學校，皆在中華民國不動產協進會「2022年國家卓越建設獎」中獲得佳績，台中市教育局長支持這些讓安全與美感雙贏的企劃。另外，本次獲得「特別獎」的梧棲中正國小幼兒園園舍造型亮眼，以圓形為主題，展現防風的地域性特色；其他5所學校亦各有千秋，為台中地區換來新氣象。

台中市校園美學大翻新 6項「國家卓越建設獎」全壘打

本次中華民國不動產協進會「2022年國家卓越建築設計獎」中，台中市政府提報6所學校皆打出全壘打，抱回4座「金質獎」、1座「優質獎」、1座「特別獎」，並由教育局主任秘書郭明洲代表出席領獎。其比賽目的考量到校園美學與安全性，也很重視特色，盼望讓台中市更有青春活力。

台中市教育局長楊振昇表示，盧秀燕市長上任後重視校園安全，並對這次「卓越建築設計獎」全壘打的佳績十分滿意，認同這項改革能讓家長放心、孩子開心。為了確實落實校園安全，預計年底實施103棟校舍作整建，強化耐震力保持水準。

台中市教育局長楊振昇表示，盧秀燕市長上任後重視校園的安全，且對於「卓越建築設計獎」全壘打的佳績十分滿意。(圖／台中市政府提供)

對於梧棲中正國小幼兒園園舍的得獎企劃，校長洪秀菊興奮地表示，此項企劃結合了學校特色並加上在地文化，強調幼兒園園舍設計為圓形，能夠減少受風面積，同時增加遼闊視野，讓老師能夠隨時掌握學生的安全狀況，而在這樣的環境中，學生也會有與眾不同的體驗。

中正國小的幼兒園園舍設計為圓形，可減少受風面積，同時增加視野遼闊，讓老師隨時掌握學生的安全狀況。(圖／台中市政府提供)

教育局說明，中正國小幼兒園園舍以獨特量體和天際線創造自明性，結合景觀與遊戲區，讓幼兒感受四季變化。評選標準重視建築與人的發展關係，例如綠意與師生共享的關鍵，同時也評斷在地特色與環境結合。中正國小幼兒園園舍以圓形設計克服沿海的氣候條件，並銜接既有動線打造開放空間，中央走道隔絕北風干擾，並從屋頂引入天光與空氣，與自然環境共生共榮。

教育局說明，中正國小幼兒園園舍以獨特量體和天際線創造自明性，結合景觀與遊戲區，讓幼兒感受四季變化。(圖／台中市政府提供)

台中校園建築美學的推動，不只讓中正國小脫穎而出，「廍子國小第2期校舍工程」、「大雅國小公共化幼兒園園舍」、「梧南國小第2期校舍工程」、「樹德國小新設校工程」都是本次「金質獎」獲獎者；「清水國中行健樓老舊校舍拆除重建工程」則獲得「優質獎」。隨著改建與翻新，不僅讓校舍換上新的衣裝，更是替師生打造了安全的校園環境。