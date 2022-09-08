警消迅速撲滅北投一處建築工地火勢。（翻攝畫面）

北市建築工地保麗龍起火 現場冒大量黑煙1人嗆傷

北市大興街、清江路一處建築工地8日上午近10時冒出濃煙，警消獲報後，立刻派員到場，疏散3名工人嗆傷，經救護人員傷檢並無大礙，其中1人預防性送醫，起火原因初判是地下室保麗龍起火，至於詳細原因將後續調查。

據了解，該鋼骨結構的住宅大樓，地上27層，地下5層，今天上午疑似火花點燃堆放在地下1樓的保麗龍，瞬間引發火勢，冒出濃濃的黑煙，疏散3人工人，其中1人遭嗆傷，經救護人員檢視，決定預防性送醫。

警消到場後迅速撲滅火勢，並通知員警以及相關人員到場，至於起火原因將後續調查。