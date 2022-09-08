保二刑大偵一隊在現場發現大量仿冒包裝。（警方提供／李奇叡新北傳真）

彰化市蛋黃酥名店「不二坊」遠近馳名，每年中秋前夕總讓忠實饕客搶翻天，不過保二刑大偵一隊竟查獲，有人以代購為名，將來路不明的蛋黃酥仿冒成不二坊的蛋黃酥，再於網路上販售，2年以來狂銷上萬盒，而且還賣得比正版價格貴，獲利將近600萬。

蛋黃酥名店「不二坊」每年都吸引大量民眾排隊，今年改採電話預購，依然供不應求，因此也衍生出代購、團購業者對外聲稱可透過特殊管道大量訂貨，解決消費者排隊、買不到的問題，卻有業者趁此機會，販賣仿冒品。

警方今年9月間持搜索票，在彰化市中山路等2處倉庫，查扣共計269件的仿冒「不二坊」商標包裝，經過調查，發現葉姓業者從2020年開始，自行印製和不二坊相似的包裝，再從不明管道購入成分不明的蛋黃酥裝入，於網路社團販售，自稱代購業者，每盒6入賣新台幣400元以上，比正版的275元貴了5成左右，直至被查獲以前共賣上萬盒，不法獲利將近600萬。

根據我國商標法第97條之規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣5萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者亦同。警方表示，葉男進貨來源不明，造成食安隱憂，全案詢後依涉嫌違反刑法詐欺罪、偽造文書罪，及違反商標法案移送地檢署偵辦。