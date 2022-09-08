歐盟在周三提議對俄羅斯天然氣價格設定上限；而俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在稍早則威脅指出，如果歐盟採取此類措施，將切斷所有能源供應。

在不斷升高的對峙中，可能進一步推高歐洲天然氣價格，加大實施能源配給制的風險，歐洲消費者和企業將在寒冬中將支付更高能源帳單。

普丁在周三稍早提前提出警告，稱如果實施天然氣價格上限，將撕毀合約。

不過歐盟仍然宣布計畫推進俄氣價格上限措施；此外，對於歐洲非天然氣發發電廠的電價，也將設定上限。

歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)說，執委會將提議對俄羅斯天然氣設定價格上限；「我們必須削弱俄羅斯的收入，因為普丁用這筆收入來資助這場殘暴的戰爭」。

據知情人士表示，一直反對價格上限措施的荷蘭，將轉為支持。

不過捷克一名部長稍早表示反對，指周五的會議應移除這項議題的討論。

歐盟各國能源部長將在周五召開緊急會議。

普丁已預料歐盟這項舉動，表示俄羅斯將反擊。他在俄國Vladivostok舉行的一場經濟論壇上說，「我們不會供應天然氣、石油、煤炭、取暖用油，我們不會供應任何東西」；普丁還對一項之前由聯合國斡旋所達成的、從烏克蘭港口出口糧食的協定，提出了質疑。

歐洲有40%的天然氣和30%的石油是從俄羅斯進口，而部分國家的依賴程度相當高。

另外，部分電力產業組織也批評了歐盟對非天燃氣發電的電價提出上限的作法。Eureelectric組織說，「問題的根源在於天然氣供應短缺，以及我們對進口化石燃料的依賴。各國政府應設法解決這一問題，而不是對電力市場採取扭曲性的臨時干預措施」。