基隆市中山區將有第二條直達台北市區的快捷公車，由泰樂客運營運的1550B及1550C將自9月14日起正式營運。（泰樂客運提供／張志康基隆傳真）

繼今年3月，基隆市中山區由國光客運營運的1813D通車後，中山區再新增一條直達台北市區的快捷公車。交通部公路總局日前核准由泰樂客運營運1550B及1550C兩條路線，將自9月14日起，自基隆大慶大城發車到台北市公館自來水園區；讓中山區的民眾通勤更加便利。

這兩條新的快捷公車路線，都是由大慶大城社區出發，終點都在台北市公館的自來水園區。但其中1550B會行經基隆火車站，再經中山高進台北市。而1550C則是直接由德安路交流道，經國道3號接國道1號進台北市。

在台北端，1550B及1550C將於圓山交流道進入台北市，直行松江路及新生南北路，到公館的自來水園區。

基隆市議員張秉鈞表示，這條快捷公車是經由他、立法委員蔡適應、議員宋瑋莉、莊敬聖及中和里長蘇彩雪、德和里長曾聖為、德安里長謝銘傳、和慶里長李詹淇等人共同爭取成功。在經過多次研議討論後，已獲公路總局核可，將自9月14日起正式發車行駛，將讓大竿林地區的民眾，能夠輕鬆直達台北市。